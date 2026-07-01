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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Doha, Qatar, avanzan "muy bien".
"La desnuclearización de Irán avanza bien. Han tenido reuniones muy buenas y ya veremos", dijo Trump a los periodistas mientras se preparaba para abordar su nuevo avión Air Force One, regalado por Catar, para un viaje a Dakota del Norte.
"Los golpeamos muy fuerte" pero las negociaciones avanzan "muy bien", dijo a los periodistas.
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mcc
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