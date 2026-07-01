Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que el gobierno federal ha entregado 98 conjuntos habitacionales, de los cuales, 34 están agotados. Este mes, se abrirán otros 18 fraccionamientos más en distintos estados del país.

En un enlace virtual durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que esta es la entrega e informe de Viviendas para el Bienestar número 29 y se han entregado más de 6 mil viviendas a derechohabientes.

Este miércoles 1 de julio, autoridades entregaron 96 viviendas en el Fraccionamiento Virreyes Infonavit en Ahome, Sinaloa. En este complejo, se construirán 768 viviendas más y el 85% ya están asignadas: “Así es de que quedan 100, un aviso para todos los derechohabientes para que se apuren porque nomás quedan 100 y la verdad están bien bonitos los departamentos y el fraccionamiento en su conjunto”, dijo.

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Señaló que en Sinaloa, la meta de Infonavit es 37 mil viviendas y ya se construyeron 20 mil 700 viviendas, informó que en los próximos meses se construirán 16 mil 200 más, por lo que estarían a 100 viviendas de la meta para este sexenio. En ese sentido, Romero Oropeza pidió a la Mandataria federal ampliar la meta en la entidad.

Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dio a conocer que 29 proyectos de este programa contemplan 25 mil 932 viviendas que están en proceso. Explicó que se han entregado hogares en 18 entidades del país, por lo que van “muy bien”.

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En representación de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, Francisco Javier Barrón Aguayo, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, expresó: “Hoy, 96 familias reciben las llaves de su nuevo hogar, un hogar digno que gracias a las Viviendas del Bienestar es posible”.

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