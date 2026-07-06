El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó que el Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México (PRD-CDMX) cumplió con las acciones ordenadas en la Resolución IECM/RS-CG-23/2026, relacionadas con la adecuación de su normativa interna y la actualización de uno de sus documentos básicos.

El órgano electoral local determinó que el partido político local atendió en tiempo y forma las acciones que le fueron ordenadas por la autoridad administrativa electoral. Entre ellas, la actualización de denominación de dos de sus órganos internos para armonizarlas con lo previsto en su Estatuto, sustituyendo las referencias a ‘Órgano de Justicia Intrapartidaria’ y ‘Órgano de Afiliación’ por las de Coordinación de Justicia Intrapartidaria y Coordinación de Afiliación, respectivamente. Asimismo, presentó la documentación que valida cambios aprobados por los órganos partidistas competentes.

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De igual forma, el PRD-CDMX acreditó que el I Consejo Estatal aprobó su Programa de Acción y el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género, conforme a lo previsto en su Estatuto.

Resultado del análisis realizado, el Consejo General tuvo por cumplidos los resolutivos de citado resolución; instruyó la inscripción de las nuevas denominaciones de los órganos partidistas en el Libro de Registro correspondiente y declaró la procedencia constitucional y legal del Programa de Acción y del Protocolo citado.

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Con esta determinación, el Instituto Electoral da por cumplidos los requerimientos formulados al PRD-CDMX, lo que da certeza jurídica sobre la integración de sus órganos internos y la vigencia de sus documentos básicos y demás normativa interna.

LL