Nicolás Buenfil compartió una fotografía, en su cuenta de Instagram, junto a su padre, Ernesto Zedillo Jr., lo que sorpendió y alegró a algunos de sus seguidores, quienes han sido testigos del acercamiento que había entre padre e hijo y que, cada vez, pareciera alcanzar una mayor cercanía; también hubo algunos otros que lo reprobaron, ¿por qué?

Con la frase "Dad vs son" ("Papá contra hijo"), el joven compartió una fotografía en donde están juntos en la playa; no queda muy claro si se trata de viaje emprendido este fin de semana pues, hace sólo 11 días, "Nico" dijo a la prensa que, por el momento, no tenía planeado otro viaje con su progenitor.

"No hemos tenido ningún plan próximo, probablemente, en un ratito, porque acabamos de tener".

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Las reacciones no se han hecho esperar pues muchos, incluídas personalidades del medio, han mostrado el gusto que les causa que, luego de años de que no tuvieran ningún tipo de relación, Zedillo Jr. esté cerca del hijo que tuvo con Érika Buenfil.

Una de ellas fue Claudia Lizaldi, que connotó la felicidad que le produce ver al joven en esta nueva etapa familiar:

"Fotos que hacen sonreír, el amor todo lo puede".

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En diferentes ocasiones, el joven ha expresado que no guarda ningún tipo de rencor por su padre y que, durante los años en que no se hizo presente, nunca escuchó una expresión negativa de su madre para referirse a él, lo que ayudó a que, en la actualidad, tengan la buena relación que han ido cosechando poco a poco.

"Falta tiempo, no tengo ningún sólo rencor, ahorita sólo estoy aprovechando lo que es hoy, lo que es el presente, estoy aprovechando esa oportunidad, experimentar esa parte que nunca tuve en mi vida, (mi mamá) siempre me habló bien de mi papá y le agradezco que me haya dado esa apartura (de conocerlo)", destacó.

Otros comentarios positivos en la publicación son:

"Me muero de amor, Nico. Qué padre por ti".

"Wow, igualito a su papá".

"Lo importante es que tenga sana convivencia con su papá".

"Disfruta mucho la compañía de tu papá".

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Aunque también hay quienes creen que el joven no debería ser tan abierto con su padre, y que fue su madre quien lo proveyó de sustento y estuvo para él cuando Zedillo Jr. se deslindó de su responsabilidad.

"¿Cómo habrá reaccionado Érika a esto?, me da intriga".

"El desobligado ahora sí se aparece".

"Qué triste que, ya cuando creció y ya no le costó mantenerlo, ahora sí quiere convivir con él; mi total admiración a Érika, que aunque diga que le gusta ver que convivan, que feo que ella fue la única que se las vio negras".

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