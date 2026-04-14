Erika Buenfil ha aprendido a compartir el amor y tiempo de su hijo Nicolás con Ernesto Zedillo Jr., su padre, con quien recientemente se reencontró Nico y con quien poco a poco ha construído una relación cercana, amistosa y de cariño, luego de estar por años distanciados y sin una relación.

La actriz confesó que para ella también fue una sorpresa ver la foto de su hijo con su padre en redes sociales, sin embargo celebró el hecho, así como la cercanía que actualmente hay entre ellos.

La relación entre Érika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. fue breve y nunca se consolidó como una pareja formal pública, se conocieron a inicios de los años 2000 y mantuvieron un vínculo que derivó en el embarazo de la actriz. Sin embargo, la relación terminó antes del nacimiento de su hijo y, desde entonces, el hijo del expresidente Ernesto Zedillo se mantuvo alejado.

Zedillo Jr. no reconoció públicamente a su hijo en un inicio, lo que llevó a Buenfil a enfrentarse sola a la maternidad; durante años, la actriz habló de lo difícil que fue esa etapa, tanto en lo emocional como en lo económico, ya que no contó con el apoyo del padre.

Su hijo, Nicolás Buenfil, nació en 2005 y fue criado por la actriz como madre soltera, después se supo que hubo un reconocimiento legal por parte de Ernesto Zedillo Jr., aunque la relación entre padre e hijo había sido prácticamente inexistente hace poco.

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, comparte foto con su padre

Nicolás, quien ha crecido cercano a su madre y ha comenzado a tener presencia pública, especialmente en redes sociales, sorprendió el fin de semana al compartir una foto junto a su papá: "Dad vs son", escribió junto a la imagen en la que aparecen presumiendo musculatura frente a una ventana.

La imagen también sorprendió a Buenfil.

"Para mi también fue una sorpresa la foto".

La actriz dijo que ellos han mantenido su amistad, su cariño, su paternidad, su reconciliación, su amor ahora, de un tiempo a la fecha, precisó que se ven bastante; contó que todo comenzó en frío pero de pronto se dieron las cosas muy bonito.

"Tenía que suceder tarde o temprano y qué bueno que sucedió", dijo.

Nicolás Buenfil comparte fotografía con su padre, Ernesto Zedillo Jr. Fotos: Instagram, vía @nico.buenfil

La foto, tomada frente a una ventana, fue todo una sorpresa para Buenfil, quien dijo al programa "Hoy" que su hijo recibió permiso de su padre para compartir dicha imagen en redes sociales.

Confesó que para ella no fue fácil, todo fue nuevo, fueron pasos, le entraron miedos no por una cuestión de competencia, sino por un mundo que no le pertenecía.

"Fue muy rápido el aprender a soltarlo, me entraron miedos, me entraron dudas".

Buenfil tuvo que aprender a compartir a su hijo, y está en ese proceso que fue complicado en un inicio, pues dijo: ¿cómo entender de golpe se te viene algo que habías anhelado durante 21 años?

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"Lloré, lloramos, hablé con su papá y poco a poco todos lo hemos ido entendiendo, cada quien en su corazón, en sus sentimientos y en sus emociones", precisó.

Ahora ya se relaja cuando Nico se va de viaje con su padre, ya no sufre y se pone de acuerdo con ellos para que todo salga bien; confiesa que se ha esforzado para no ser una madre tóxica, pues es muy importante que Nico y su padre vivan esta etapa de hijo y papá que tanto les hacía falta.

"Yo traté de no ser muy tóxica, para mi era importante que Nicolás viviera este mundo con un papá, tener un lenguaje de hombres, que aprendieran a hacer cosas juntos, crecer con él, acomodar esa pieza suelta que le faltaba del rompecabezas".

Ahora, Erika Buenfil ve a su hijo más plantado, más seguro y a Ernesto, su padre, lo ve contento.

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