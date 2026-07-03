José Sedek asegura que, tras casi una década interpretando a Bernardo Castillo en El señor de los cielos, la mayor enseñanza que le deja el final de la serie no sólo está en la captura de criminales.

Para el venezolano, la lección está en el costo de ejercer el poder, incluso cuando se hace desde el lado de la justicia.

”Cuando tienes poder, tienes responsabilidad. Te debes en tiempo, energía y dedicación, y tienes que dejar tu vida a un lado. No compartes con tus hijos, no tienes vacaciones ni puedes desarrollar tu vida personal porque todo se lo debes a ese poder que tienes que sostener. Aplica tanto para un bando como para el otro”, dice en entrevista.

Bernardo nunca fue solo un agente de la DEA, precisa el actor, sino un hombre con convicciones, errores y emociones que permitieran al público mirar más allá del enfrentamiento entre buenos y malos.

“Bernardo honestamente quiere la justicia para México y muestra las consecuencias que trae el narcotráfico. Cuando un personaje no solo tiene el objetivo de atrapar al malo, sino que también tiene sueños y un mundo interior, deja de ser el bueno de la historia y se convierte en un ser humano”.

El actor también reconoce que dar vida durante años a un personaje dedicado a combatir al crimen organizado lo llevó a reflexionar sobre las dificultades que enfrentan quienes buscan hacer justicia.

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“He aprendido que la justicia está muy sola, que muchas veces no cuenta con el apoyo ni los recursos necesarios. El mal está organizado, tiene recursos y no es fácil luchar contra ese monstruo, pero también que sí se puede cuando trabajas, te organizas y haces las cosas como hay que hacerlas”.

Y añade que su personaje siempre quiso mostrar las consecuencias de tomar el camino del narcotráfico.

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