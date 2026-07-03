El cineasta Pete Ohs está seguro de que el mayor convencido del amor moderno no es el desamor, sino el miedo.

El director de Erupcja, película protagonizada por Charli XCX que se estrena hoy en cines, lamenta que las redes sociales y la necesidad de controlar la vida han hecho que las personas se arriesguen menos a enamorarse.

“Los algoritmos y las redes sociales nos hacen sentir conectados, aunque estemos solos, y nos dan la ilusión de que podemos controlar mucho más de lo que realmente podemos. Es como si nos hubiéramos vuelto personas con miedo a vivir”, expresa en entrevista con EL UNIVERSAL.

La película sigue a Bethany, quien viaja a Varsovia con su novio, pero termina reencontrándose con Nel (Lena Góra), una amiga de la adolescencia con la que comparte un vínculo intenso que ninguna de las dos sabe definir.

Convencidas de que cada vez que se encuentran ocurre una erupción volcánica en alguna parte del mundo, ambas interpretan el fenómeno como una señal de que existen conexiones capaces de cambiar una vida.

“La forma en que nos enamoramos revela mucho de nosotros mismos: lo que buscamos, lo que intentamos resolver y aquello que aceptamos o rechazamos de quienes somos”, reflexiona.

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Esa forma de entender el amor también explica la relación entre Bethany y Nel.

Otra oportunidad

Ambas se conocieron durante la adolescencia, una etapa que, asegura, puede marcar la manera en que una persona entiende el mundo durante el resto de su vida.

“Tenían 16 años, cuando todo es nuevo y emocionante. Conocer a alguien en un momento tan importante puede cambiar la forma en que te ves a ti y la manera en que entiendes el mundo”.

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Ohs considera que todas las relaciones tienen un valor, aunque con el paso del tiempo las personas puedan cambiar la forma en que recuerdan esas experiencias .

Aunque la película gira alrededor de las segundas oportunidades, el director asegura que nunca ha creído que exista un límite para volver a empezar, siempre que haya una razón honesta para hacerlo.

“Creo en las segundas oportunidades. En las terceras y también en las cuartas. A veces hay que dejar ir algo o a alguien, pero eso no significa que no pueda volver”, afirma Ohs.

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“Lo importante es entender por qué estás tomando esa decisión. Si lo haces por las razones correctas, incluso una tercera o una cuarta oportunidad pueden convertirse en algo hermoso”.

Erupcja marca el primer protagónico cinematográfico de Charli XCX, una de las figuras más influyentes del pop actual tras el fenómeno mundial de Brat.

La artista, ganadora de tres premios Grammy, interpreta a Bethany en esta producción independiente filmada en Varsovia, donde comparte créditos con Lena Góra y Will Madden.

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