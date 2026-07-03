La radio, el público, los críticos y las disqueras no estaban listos. Así recuerda Kinky el terreno que encontró hace 25 años, cuando surgió como parte de la Avanzada Regia.

A finales de los 90, en los bares y foros de Monterrey, agrupaciones locales comenzaron a destacar con ritmos distintos y letras disruptivas.

“Las disqueras buscaban repetir la fórmula y creo que lo que demostró la Avanzada Regia fue que, con estilos muy particulares, la gente también se iba a identificar y se podían desarrollar nuevas corrientes”, dice Gil Cerezo a EL UNIVERSAL.

Para Kinky, que ayer estrenó “Si no te vuelvo a ver”, adelanto de su próximo álbum, la camaradería permitió que aquella escena creciera y encontrara sus propios espacios. En una época en la que era difícil conseguir lugares para tocar, los músicos organizaban sus propios festivales y compartían integrantes.

“Había una escena de mucha camaradería, de tocar con los instrumentos de todos y hacer nuestros propios festivales. Me enorgullece haber estado en ese momento”, menciona Ulises Lozano.

Esa apuesta por el intercambio entre personas los sigue marcando. Por ello, ven a la inteligencia artificial como herramienta , no un sustituto.

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“Afortunadamente, nosotros sí sabemos armar una canción. Parte de la magia es eso”, apunta César Pliego.

Consideran que la tecnología puede resolver tareas prácticas, pero usarla para componer sería un atajo que no necesitan.

“No veo un problema con las canciones en Spotify. Más bien, la IA se usa como un truco para quienes no saben componer, y eso genera sentimientos encontrados”, añade.

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