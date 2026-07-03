Sin importar el mal tiempo o el tráfico, el público siempre responde al llamado de Disney on Ice, que como todos los años, visita el Auditorio Nacional con su nuevo show: ¡Vive la magia!

Para el arranque de esta temporada, que inició el pasado miércoles y que abarcará hasta el 26 de julio, se dieron cita algunas personalidades del mundo del espectáculo, para ser los primeros en disfrutarlo.

Bárbara Islas disfrutó del show al lado de su familia. Fotos: CLASOS y Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Entre los asistentes destacó la presencia de la actriz Imelda Tuñón, quien aprovechó su paso por la alfombra roja para aclarar que no está involucrada en la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, padre de su fallecido esposo, Julián Figueroa.

La actriz aseguró que tampoco busca quedarse con la herencia de nadie y confesó que vive con ansiedad debido a las amenazas anónimas que ha recibido en últimos meses.

El show incluye números de franquicias como Toy story. Fotos: CLASOS y Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Paul Stanley llegó acompañado de su esposa Joely Bernat y de su hija Victoria. El conductor señaló que, pese al trabajo, siempre busca tiempo para estar con su familia, tratando de ser el mejor padre.

“Estoy tratando de darle lo mejor, que tenga una buena infancia", comentó Stanley.

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El conductor Kike Mayagoitia, su esposa Cynthia de la Vega e hijos. Fotos: CLASOS y Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Fátima Torre estuvo con sus hijos Isabella y Diego, y dijo que este espectáculo es casi una tradición familiar que marca el inicio del verano.

También desfilaron por la alfombra azul Arlette Terán, Mariazel, Malillany Marín, Curvy Zelma y Ferka, entre otras celebridades.

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