Venezuela sigue en el rescate de cuerpos después de los terremotos del 24 de junio que dejaron una estela de destrucción en ciudades como Caracas y La Guaira. Los sismos golpearon a un país que ya se encontraba debilitado. Venezuela seguía atrapada en una transición política compleja. ¿Qué ocurre en el país? ¿Cuál es el sentir desde las calles de Venezuela? Enrique Acevedo, periodista, nos habla al respecto.

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