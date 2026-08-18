El Gabinete de Seguridad informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron más de 300 artefactos explosivos improvisados y cerca de 300 kilos de explosivos en el poblado Agua Verde, municipio de El Rosario, Sinaloa.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que las acciones derivan de la búsqueda de fortalecer la seguridad en la entidad.

Aunque no confirmaron personas detenidas, el Gabinete de Seguridad compartió que el personal naval especializado aseguró la zona y deshabilitó los artefactos en el lugar, esto, con el objetivo de evitar riesgos para la población.

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Aseguran más de 300 explosivos improvisados y 300 kilos de detonantes en Sinaloa (18/08/2026). Foto: Especial

Durante el operativo se estableció seguridad perimetral en el área y se contó con la intervención de personal especializado del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), quienes procedieron a deshabilitar los artefactos explosivos. También participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La Semar resaltó la coordinación con dependencias del Gabinete de Seguridad, que contribuye a fortalecer las condiciones de seguridad en la población y reiteró su compromiso de continuar realizando operaciones para el mantenimiento del Estado de derecho.

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"Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para proteger a las familias y preservar el Estado de derecho", escribió el Gabinete en su cuenta de X.

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