Ecatepec, Méx.— En la colonia Santa María Tulpetlac fue puesto en operación un pozo de agua, el cual fue reperforado, rehabilitado y equipado con tecnología de última generación, por lo que será monitoreado por el C4 y abastecerá del líquido a 46 mil habitantes de ocho colonias del municipio.

La alcaldesa, Azucena Cisneros, dio a conocer que la inversión para la rehabilitación y reperforación del pozo Ejidos de Tulpetlac 2 ubicado en la vía Adolfo López Mateos, fue con recursos del ayuntamiento y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE).

La alcaldesa precisó que el pozo se podrá echar a andar vía remota, desde un teléfono celular o una tableta digital y será monitoreado desde el Centro del Mando con tecnología de última generación.

La edil explicó que anteriormente el pozo producía 26 litros de agua por segundo, pero con los trabajos que se llevaron a cabo, aumentó la producción 92 % y actualmente produce 50 litros por segundo.