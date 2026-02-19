Más Información

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

“Todos los físicos sueñan con el  CERN y yo estoy aquí”: Nora Patricia Estrada

Trazan las rutas de la crítica cinematográfica, oficio de la especificidad

CIDE renueva directivos: Lucero Ibarra Rojas anuncia nuevas direcciones en CIDE Centro y en Secretaría Académica

INBAL asegura que ya acreditó ante la Auditoría Superior de la Federación la entrega de apoyos de ropa y calzado al personal

El cineasta ha regresado a la ciudad italiana de Matera (sur) para rodar la secuela de "La pasión de Cristo" (2004), ahora acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco.

La cinta "The resurrection of the Christ" (La Resurrección de Cristo, en español) se rueda hoy y mañana en el mismo escenario pedregoso de su primera entrega de hace más de veinte años, Matera, y tiene previsto su estreno en 2027, según avanzan los medios.

La grabación tiene lugar en el parque de la Murgia, una vasta área natural protegida de colinas rocosas y cuevas que, por su aspecto, ya sirvió de escenario para otras producciones sobre Jesús de Nazaret, desde una parte de la 'Pasión' de Gibson hasta 'Il Vangelo secondo Matteo' (1964) de Pier Paolo Pasolini.

Tratándose de una zona de alto valor natural, las autoridades del parque han permitido el rodaje pero siempre y cuando se produzca con "total ausencia de alteraciones del hábitat" y la prohibición de instalar grandes escenarios, según se lee en un comunicado.

Gibson rueda con un asesor proscrito

Gibson vuelve así a adentrarse con sus cámaras en la vida de Cristo pero, esta vez, lo hace con un peculiar 'asesor' religioso, el exarzobispo Viganò, antiguo nuncio en Estados Unidos y uno de los rostros de la facción más conservadora de la iglesia católica.

El prelado fue excomulgado en 2024 por el papa Francisco acusado de sostener posiciones "cismáticas" por sus críticas a su pontificado y por negar el revolucionario Concilio Vaticano II, tachándolo de "cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico".

