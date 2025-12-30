Más Información

Mel Gibson y su pareja Rosalind Ross terminaron su relación tras nueve años de estar juntos y tener un hijo en común, según reportes de TMZ, esta separación se habría dado con mucha discreción un año atrás, así lo informó en su momento la revista "People".

En enero de 2025 perdieron su casa de Malibú en los incendios forestales de Los Ángeles, pero nadie resultó herido y sus animales fueron evacuados de manera segura.

Mel Gibson, quien está por cumplir 70 años, y Rosalind Ross, de 35, iniciaron su relación en 2014, cuando ella, una guionista y actriz, se unió a la productora de él para colaborar en un guion cinematográfico. Con una diferencia de edad de 34 años, (Gibson nació en 1956 y Ross en 1990), la pareja enfrentó críticas por la enorme diferencia de edad entre ellos, pues Rosalind es más joven que varios de los hijos mayores de Gibson de relaciones previas.

Mel Gibson y Rosalind Ross en 2017. FOTO: Jordan Strauss/Invision/AP.
Mel Gibson y Rosalind Ross en 2017. FOTO: Jordan Strauss/Invision/AP.

Fue en 2016 cuando anunciaron que esperaban un bebé, y en 2017 nació Lars, actualmente de ocho años de edad, quien es el noveno hijo del actor.

Gibson ha tenido nueve hijos con tres mujeres diferentes a lo largo de su vida. La madre de los siete primeros es su exesposa Robyn Moore, con quien estuvo casado desde 1980 hasta su divorcio en 2011; estos hijos son Hannah (1980), los gemelos Edward y Christian (1982), William (1985), Louis (1988), Milo (1990) y Thomas (1999).

El octavo hijo, Lucía (2009), es hija de Oksana Grigorieva, con quien Gibson tuvo una relación tumultuosa entre 2008 y 2010 que incluyó disputas legales por custodia y acusaciones de violencia.

