Washington.— El interés de los consumidores estadounidenses por los vehículos eléctricos repuntó en abril impulsado por el aumento de los precios de los combustibles, según un estudio divulgado este jueves por JD Power.

El informe señala que 26% de los compradores de vehículos nuevos afirmó en abril que era “muy probable” considerar la compra de un eléctrico, tres puntos porcentuales más que en marzo, aunque el costo de compra, la disponibilidad de cargadores y el tiempo de recarga obstaculizan la adopción de esta tecnología.

Ese repunte elevó a 25% la proporción media de compradores de vehículos nuevos que en 2026 se declaran “muy propensos” a considerar un eléctrico, un punto más que el año anterior, mientras que otro 35% se mostró “algo propenso”, sin cambios respecto a 2025.

JD Power señaló que las ventas de vehículos eléctricos se han estancado, pero que el encarecimiento de la gasolina ha renovado el interés de consumidores por alternativas eléctricas a pesar de que, en septiembre de 2025, el gobierno eliminó los incentivos fiscales de hasta 7 mil 500 dólares para la compra de estos modelos.

La disponibilidad de estaciones de carga es la principal razón para rechazar un vehículo eléctrico, citada por 46% de los consumidores, aunque ha bajado seis puntos respecto al año anterior. Le sigue el tiempo de recarga, con 44%, dos puntos menos que en 2025.

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