El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

fue la gran ausente en el cumpleaños número 15 de su hijo mayor Andrea Nicolás, fruto de su relación con el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como "Colate".

El menor, celebró su cumpleaños con su padre, quien presumió unas foto con él en redes sociales y un mensaje cumpleañero: "Ayer celebramos un año más caminando por la Vida….Muchas felicidades Andrea Nicolás", se lee.

Paulina Rubio y Colate se casaron en 2007 en una ceremonia en Xcaret, México, y se divorciaron en 2012, desde entonces han enfrentado batallas legales por la custodia y manutención de Andrea Nicolás, quien actualmente vive con su padre.

En meses recientes, Andrea Nicolás ha vivido períodos con ambos padres, incluyendo estancias en España y Miami, causando versiones cruzadas por su cuidado y residencia. En mayo de 2024 se reportó un incidente legal relacionado con una supuesta agresión de Paulina a Andrea Nicolás, lo que reavivó la lucha legal pública y mediática en Miami.

Presuntamente, la cantante habría agredido al menor en su intento de arrebatarle el celular para que no hablase con su padre;al niño desde su graduación el pasado 5 de junio.

Europa Press reportó en su momento que el empresario respondió a la acusación de la cantante, y aseguró que llevó a su hijo a la residencia de la mexicana cuando le correspondía pero que Paulina no estaba, por lo que él asumió la custodia de su hijo para que su madre no siguiera agrediéndolo, ya que el niño "está pasando probablemente por el peor momento de su vida".

La jueza le dio la razón a Colate y permitió que Nico viajara a España en contra de los deseos de la cantante, además, ordenó a la expareja que deben continuar recibiendo terapia familiar junto a su hijo para intentar resolver sus diferencias.

Colate, el exesposo de Paulina Rubio, con su hijo Andrea Nicolás, quien presume fotos y momentos solo con su padre, no con su mamá.
Paulina Rubio no figura en las redes de su hijo Andrea Nicolás

En la cuenta de Instagram de Andrea Nicolás no figura su madre Paulina Rubio, aunque el menor no tiene muchas publicaciones, las que pocas que tiene hacen referencia a su padre, por ejemplo, hay una felicitación muy especial por el Día del Padre.

"Feliz día del padre al mejor padre del mundo", se lee.

Eros, el segundo hijo de Paulina Rubio, nació el 7 de marzo de 2016 en Miami, Florida, fruto de su relación con el cantante Gerardo Bazúa, con quien también enfrenta problemas legales por la manutención y custodia del menor.

