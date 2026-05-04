Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera "Colate" se encuentran en la Corte Familiar de Miami, en donde se lleva a cabo la primera audiencia en la que se establecerá con quién de los dos se irá a vivir Andrea Nicolás, el hijo que tienen en común.

"Ventaneando" viajó hasta Miami, Florida, para documentar la última audiencia en que se enfrentan la cantante y su exmarido, del que se divorció en 2014 y que, desde esa época, sostienen problemas legales debido a desacuerdos, relacionados con la convivencia su hijo.

De acuerdo con lo reportado por el vespertino, "la Chica dorada" fue la última en llegar a la cita, con alrededor de media hora de retraso; su abogada, la licenciada Sandra Hoyos, ellas fueron las últimas en ingresar a la sala.

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En el interior, ya se encontraba "Colate", junto a su representante legal, la abogda Aliette Carolan.

La expareja está en espera de la resolunción de la jueza, Marlene Fernández, encargada del caso y que, previamente, se entrevistó con Andrea Nicolás que, desde 2024, mostró su deseo de mudarse a Madrid, España, donde reside su padre, debido a una presunta mala relación con su madre, a quien señaló de haberlo agredido físicamente y de despojarlo de su teléfono móvil, en búsqueda de que no pudiera comunicarse con su progenitor.

Fernández también ha hablado con la tutora desiganada o "guardiana" del menor de 15 años, Amber Glasper, quien ha sido su niñera desde hace años, y quien acusó, tanto a Paulina como a Colate, de deberle, cada uno, alrededor de 14 mil, 500 dólares por honorarios que aún no le han pagado; tienen 48 horas para saldar la deuda.

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La jueza ya exigió a la expareja el pago de los honorarios, de hecho, ese adeudo retrasó la audiencia, agendada hoy, lunes 4 de mayo y, la cual, podría extenderse hasta el viernes, para que Fernández esclarezca qué es lo mejor para el menor.

La guardiana ha opinado que, quizá, lo óptimo sería que el menor fuera trasladado a un internado, para alejarse del "ambiente tóxico" que existe entre sus progenitores.

El día de hoy, Marlene Fernández, escuchará los motivos de cada una de las partes, a través de sus abogados, del porqué desean que Andrea Nicolás viva con ellos; ninguno de ellos se ha pronunciado hasta este momento.

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