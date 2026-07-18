El artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara salió el sábado de La Habana rumbo a Estados Unidos tras haber cumplido una condena de cinco años de prisión en la isla comunista, según información difundida en su página de Facebook administrada por su entorno.

"Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado", dice el texto.

El artista obtuvo el viernes un visado para viajar a Estados Unidos, "una vía que se impuso como la única forma para que pudiera recuperar su libertad en este momento", agrega la nota.

Lee también "Es usted un mentiroso": canciller cubano a Mike Waltz; debate sobre bloqueo a Cuba en la ONU se pone tenso

EU confirma llegada del artista cubano

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el sábado a Cuba a liberar de inmediato a más de 700 presos políticos.

El secretario de Estado confirmó en un comunicado la llegada a Estados Unidos del artista y añadió: "Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos injustamente detenidos por el régimen".

[Publicidad]

"La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos del régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión", afirmó Rubio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc