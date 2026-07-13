Esta Copa del Mundo fue la oportunidad para Gilberto Mora de mostrarle al mundo su talento y habilidades, con el fin de cumplir su sueño de jugar en alguno de los clubes grandes de Europa. Su objetivo se cumplió, ya que su nombre ha sido mencionado en diversos reportes de interés desde el viejo continente.

Tras la eliminación de México en el Mundial 2026, diversos medios informaron que el Liverpool, de la Premier League inglesa, tiene en la mira al joven futbolista que actualmente milita en los Xolos de Tijuana y Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina y jugador de los Reds, opinó al respecto.

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En la zona mixta del partido entre Argentina y Suiza, Mac Allister fue cuestionado sobre Mora.

“Eh no, sinceramente no vi nada al respecto. Obviamente uno cuando pasan estas cosas siempre tiene mucho cuidado al hablar, sobre todo por respeto al jugador y al club al que pertenece. Pero bueno, si lo nombran para ir al Liverpool seguramente será un gran jugador y por algo lo están nombrando”, comentó para Claro Sports.

Hasta el 14 de octubre, Mora seguirá siendo menor de edad, por lo que no se podría mover al futbol europeo hasta el próximo mercado de pases.

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