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Un hombre murió la mañana de este lunes tras ser atropellado por un tráiler de carga sobre Avenida Javier Rojo Gómez, a la altura del cruce con el Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa), en la colonia San Pablo, alcaldía Iztapalapa, posteriormente, el chofer fue detenido.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima quedó tendida e inconsciente sobre la cinta asfáltica luego de ser embestida por un tractocamión de cabina blanca y caja naranja.
Tras el impacto, el operador del vehículo continuó su marcha con dirección hacia la estación Constitución de 1917 del Metro.
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Al lugar acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del CRUM, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y que el fallecimiento estaba relacionado con las lesiones sufridas por el probable atropellamiento.
Los uniformados implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y detener al conductor del tráiler, quien fue informado de sus derechos y quedó a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.
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La zona del accidente fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.
LL
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