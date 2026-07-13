Naucalpan, Méx.— Como parte de las obras de mitigación de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan se construye el Centro de Bienestar Animal, el cual registra un avance de más de 90%, de acuerdo con datos del ayuntamiento.

Los recursos destinados a esta obra provienen de la empresa responsable de la construcción del sistema de transporte, como parte de las obligaciones derivadas de los impactos generados por el proyecto, informó el presidente municipal Isaac Montoya.

Las obras de la Línea 3 del Mexicable fueron adjudicadas al consorcio integrado por Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V., y Leitner Ropeways México, S. de R.L. de C.V., responsable del diseño y construcción del proyecto. Se espera que el lugar opere este año.

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