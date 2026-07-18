Antes de comprar un teléfono premium, siempre vale la pena revisar las promociones de las principales tiendas.

En esta ocasión, Walmart México sorprendió con una rebaja importante en el iPhone 17 Pro Max, permitiendo ahorrar más de 13 mil pesos respecto a su precio regular.

Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu smartphone, esta oferta podría ser una de las más atractivas del momento, especialmente para quienes buscan el modelo más avanzado de Apple.

¿Por qué vale la pena comprar el iPhone 17 Pro Max?

El iPhone 17 Pro Max se posiciona como uno de los celulares más potentes del catálogo de Apple, gracias a su combinación de rendimiento, fotografía profesional y autonomía.

Entre las especificaciones más destacadas de este smartphone se encuentran:

Pantalla Super Retina XDR OLED de gran tamaño con tecnología ProMotion de 120 Hz.

Procesador Apple de última generación para un desempeño sobresaliente.

Sistema de cámaras profesionales con mejoras en fotografía nocturna y video.

Zoom óptico avanzado para capturas con mayor detalle.

Batería de larga duración con carga rápida e inalámbrica.

Compatibilidad con Apple Intelligence y las funciones más recientes de iOS.

Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

Conectividad 5G y Wi-Fi de alta velocidad.

iPhone 17 PRO MAX 256GB Cosmic orange. Ver oferta en Walmart México

Su potencia, cámaras de nivel profesional, excelente pantalla y el ecosistema de Apple lo convierten en una inversión atractiva para usuarios exigentes, creadores de contenido y quienes desean un dispositivo con gran valor a largo plazo.