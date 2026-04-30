La Paz. - Trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Tierra y Libertad” en La Paz, Baja California Sur, se manifestaron en el boulevard Forjadores en esta capital exigiendo el pago pendiente por cuatro meses de salario.

La movilización se realizó en el puente Mano Amiga, donde el personal impidió el paso vehicular durante varias horas en esta jornada, mientras extendían mantas con sus demandas, incluso la diputada local del Partido del Trabajo y exdirectora del plantel, Arlen Moreno Maciel, participó de la protesta.

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El personal inconforme señaló que el recurso ya fue enviado por la Federación, pero no ha sido dispersado, lo que mantiene sin pago a trabajadores en La Paz y Puerto San Carlos, en Comondú.

Indicaron que existía el compromiso de liquidar el adeudo, sin embargo, el proceso se ha prolongado por requerimientos administrativos adicionales.

La diputada local del Partido del Trabajo y exdirectora del plantel, Arlen Moreno Maciel, participó de la protesta. Foto: Especial

El adeudo afecta a más de 100 trabajadores y a la operación de servicios educativos y de cuidado que atienden a más de 300 menores.

Durante la manifestación, la diputada Arlen Moreno Marcial se sumó a la protesta en respaldo al personal y participó en el cierre vial, donde también se registraron momentos de tensión con automovilistas afectados por el bloqueo.

“Mátame, mátame, estoy en mi derecho a manifestarme...muévete tú, busca por dónde pasar. Dale, cabrón, muy gallito, pues... ¡no me voy a quitar! Estamos defendiendo derechos!”, le gritó a un automovilista a quien encaró, mientras el automóvil avanzaba y exigía liberaran la vía, una de las principales en esta capital.

La situación generó momentos de tensión; sin embargo, la diputada se mantuvo en su postura en el bloqueo vehicular y recalcó que existen cientos de familias que están siendo afectadas por la falta de pago.

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Exigen regularización

Además del pago de salarios, el personal demandó la regularización laboral, y señalaron la falta de certeza en su contratación. Esta situación –dijeron– es lo que ha derivado en retrasos recurrentes en el pago de sueldos, tanto por el Gobierno federal como el local.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para desviar la circulación y reducir afectaciones en la zona.

Los CENDIS surgieron como una iniciativa educativa del Partido del Trabajo. Ofrecen educación inicial y no han estado exentos de polémicas sobre el recurso federal que reciben para su operación.

Así encaró la diputada local del #PT, Arlen Moreno Maciel a automovilista, mientras protestaba por la falta de pago x 4meses a empleados de CENDIS en #BCS. Acusó q el gobierno de @VictorCastroCos no ha dispersado el recurso:"¡Estoy defendiendo derechos!" pic.twitter.com/pxZHNsQLUR — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) April 30, 2026

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afcl/LL