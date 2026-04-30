La Paz.— En la capital de Baja California Sur el agua ya es una emergencia, por lo complicado que resulta obtenerla, y con el fin de mejorar el suministro y poder cortar el robo de agua, el gobierno municipal conformó desde 2022 una serie de medidas para paliar la crisis hídrica que se padece en esta zona de la península.

En la Paz, el clima árido, las bajas precipitaciones y la limitada recarga de acuíferos obliga a buscar formas para combatir la extracción ilegal y a la vez llevar un mejor control del vital líquido desde su extracción hasta que llega a los hogares y negocios.

En un recorrido en el que estuvo EL UNIVERSAL, la alcaldesa Milena Quiroga Romero explicó que en La Paz el correcto suministro de agua es controlado a través de un Centro de Monitoreo del Agua (C4), en el cual se visualiza en tiempo real —por medio de videocámaras— el funcionamiento de pozos, acueductos y tanques elevados que distribuyen el líquido.

“En el C4 del agua se mide el comportamiento de la red hidráulica y atienden irregularidades de forma inmediata. Funciona con información de la cantidad de agua que extraemos y cómo la distribuimos para que llegue a la casa de todas las personas; esto lo hacemos a través de medidores ultrasónicos, las fuentes y los tanques elevados, y esto nos sirve para saber cuánta agua estamos consumiendo y tengamos la información en tiempo real”, informó.

El sistema de videovigilancia ha permitido disminuir el robo de líquido y la instalación de tomas clandestinas que desvíen el agua destinada para miles de hogares. Sin embargo, su implementación “tiene su origen en el saqueo o extracción ilegal de agua que se permitió por parte de servidores públicos del viejo régimen, como fue el caso de La Garza 8 de octubre, donde por muchos años se permitió la sustracción de más de 80 pipas de agua al día de uno de los acueductos más importantes de la capital”, detalló la alcaldesa.

En 2022, la actual administración municipal inició la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento y sectorización de la red hidráulica, y como resultado se sumaron 10 nuevas fuentes de agua gracias al mantenimiento y modernización del sistema hidráulico, se incrementaron 350 litros por segundo a la red, equivalente a un aumento de 42%. Además, hoy en día el sistema de pozos pasó de 835 a más de mil 170.

“La idea es que La Paz pueda ser un ejemplo en el manejo del agua”, señaló.

Otras fuentes de suministro de agua

Actualmente, la obtención de agua para La Paz es a través de la extracción en pozos para la zona sur y centro de las ciudades, mientras que para la zona centro el vital líquido sale de la presa La Buena Mujer, que beneficia a 30 mil habitantes, y pasa por la planta potabilizadora del mismo nombre.

Por su parte, la ingeniera Abigaíl Solano Sánchez, coordinadora de potabilización y tratamiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA), explicó que la presa actualmente se encuentra en aproximadamente 70% de capacidad, debido a que no ha llovido en los últimos dos años, por lo que la próxima presa, El Novillo, que está en construcción, permitirá beneficiar a más de 250 mil habitantes.

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