Más Información
"¡Misión cumplida, pueblo de México!"; Sheinbaum celebra "infraestructura de primer orden" al inaugurar Tren Felipe Ángeles
EU apunta contra políticos mexicanos, asegura Los Angeles Times; no descarta acusaciones por nexos con cárteles
Una crónica desde dentro; Raymundo Riva Palacio narra incidente de tiroteo en cena de corresponsales
Angel Boligán, caricaturista de EL UNIVERSAL gana el Concurso Internacional de Caricatura y Cartón; reconocen su ilustración “La voluntad del pueblo”
Irapuato, Gto.- Dos motociclistas mataron a tiros a tres hombres que circulaban en una camioneta en el bulevar Paseo Solidaridad, en la salida de Irapuato a Salamanca.
Las víctimas, entre ellas un militar en retiro, viajaban en una camioneta color gris con placas de Michoacán la tarde de este sábado 25 de abril, y a la altura de la colonia Rancho Grande fueron alcanzados por individuos armados.
Dos hombres bajaron de la camioneta para tratar de salvar su vida, sin embargo los agresores los siguieron y remataron.
La unidad presentaba al menos 50 impactos de arma de fuego y en el perímetro del ataque había múltiples cartuchos percutidos.
Lee también Tren de carga se descarrila en Tlaxcala; no se reportan personas lesionadas
La Fiscalía General del Estado informó que dos fallecidos son Víctor y José y una tercera persona no ha sido identificada.
En los primeros registros del suceso en el lugar de los hechos se reveló que uno de los fallecidos pertenecía a las Fuerzas Armadas.
En un operativo de búsqueda de fuerzas estatales y federales, posterior al ataque, se logró la detención de dos individuos que podrían estar ligados con el triple homicidio.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]