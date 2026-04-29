Zacatecas.- La mañana de este miércoles en la Escuela Secundaria Técnica 34 “Francisco Tenamaxtle”, ubicada en la capital de Zacatecas, se aplicaron los protocolos preventivos de seguridad tras encontrar ayer un mensaje con la frase: “Tiroteo Mañana miércoles 29 de abril”. Hasta el momento, todo indica que se trató de una tendencia viral.

Este mensaje escrito tipo grafiti sobre en la pared de los baños de la secundaria generó alerta entre alumnos y padres de familia de la institución que comenzaron a circular la imagen en grupos de WhatsApp y redes sociales, ya que les generó temor y pedían la intervención de las autoridades por la seguridad de los alumnos.

Al respeto, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, mencionó que tras tener conocimiento de este hecho, se aplicó de inmediato el protocolo que la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) ha difundido a nivel nacional para que se actúe cuando se presenten este tipo de amenazas digitales y que tiene como principal instrucción no minimizar ningún caso.

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Explicó que se intervino en este centro educativo y se ha iniciado una investigación también por parte de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, así como varias acciones preventivas que marca el protocolo federal y estatal educativo con el objetivo de evitar que esa tendencia crezca en Zacatecas y sobre todo evitar que se convierta en una amenaza real, sin embargo, mencionó que todo indica que ese mensaje localizado en esa secundaria forma parte de esta tendencia viral que se ha difundido en redes sociales, principalmente en TikTok.

El funcionario estatal precisó que de acuerdo a la información del Centro Nacional de Inteligencia este tipo de retos o tendencias se han presentado en casi todas la entidades, en esta ocasión, en Zacatecas en el primer caso y se atendió de manera inmediata.

Destacó la importancia de adoptar y aplicar el protocolo de la SEP, porque no solo se enfoca a que haya una reacción inmediata, sino que se aplican seis acciones que integran a las autoridades escolares y padres de familia.

Dentro de las acciones la primera es no minimizar ningún caso, seguido de una comunicación entre las dependencias educativas con las autoridades de seguridad, así como lograr la identificación de quién realizó esa pintas y, en caso de que sean estudiantes se debe intervenir con la familia.

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Explicó que aquí es muy importante hablar con sus familiares e involucrarlos para concientizar de que se trata de una acción que violenta la convivencia escolar y no debe permitirse una repetición, por ende, también se deben aplicar medidas disciplinarias.

Mientras que con la familia se establece un compromiso y un acompañamiento en cuanto a la conducta del estudiante, lo que también deriva en acciones de restauración del entorno escolar para que regrese la armonía.

Rodrigo Reyes exhortó a los padres de familia a que estén atentos a lo que hacen sus hijos en las redes sociales, ya que “a veces se trata de adolescentes que a veces se les hace fácil subirse a estas tendencias o retos virales que quizá puedan hacerlo como bromas sin darse cuenta del impacto, temor o incertidumbre que puede generar de manera colectiva”.

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