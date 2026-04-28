Juchitán.— La Dirección del Colegio de Bachillerato (CBTIS) de Salina Cruz suspendió ayer sus actividades y pidió la intervención de la policía estatal y de la Marina, al descubrir una amenaza en la pared de un baño.

El mensaje fue escrito con marcador sobre los azulejos de uno de los baños. La leyenda, que advertía de un tiroteo, fue tomada como amenaza.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina se movilizaron y, tras una revisión en las instalaciones, no hallaron nada y se retiraron.

Las autoridades escolares emitieron un comunicado en el que señalaron: “No existe riesgo inminente”.

Este hecho se suma a otros similares que han ocurrido en los últimos días en escuelas de Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, entre otros estados.

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