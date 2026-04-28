Entre 2021 y 2025, el municipio de La Paz registró una "disminución en los delitos que afectan directamente a las familias", según cifras presentadas por la administración local. De acuerdo con el reporte, el robo a planteles educativos descendió un 63.9%, mientras que el asalto a personas y el robo a casa habitación bajaron un 45.1% y 31.3%, respectivamente.

Estas cifras se complementan con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que ubica a La Paz con un 46.6% en percepción de inseguridad. Este nivel se sitúa 15 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que es de 61.5%.

Asimismo, la ciudad reportó un 28.1% en conflictos o enfrentamientos, cifra menor al 38.2% registrado a nivel país.

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Menos robos y más detenciones

En los últimos cuatro años, el robo a casa habitación pasó de 396 a 272 casos, el robo a negocio pasó de 152 a 133 casos, el asalto a establecimientos bajó de 105 a 66 y el robo simple disminuyó de 75 a 58 incidentes, el asalto a persona de 51 a 28 y el robo a plantel educativo de 61 a 22.

En el periodo mencionado, las "puestas a disposición" por robo a negocio aumentaron de 11 a 27, mientras que en delitos contra la salud las detenciones pasaron de seis en 2021 a 34 en 2025. Estos indicadores coinciden con una alta percepción de efectividad en las instituciones federales por parte de la población paceña:

Secretaría de Marina (SEMAR): 87.3% de aprobación.

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA): 85.5% de aprobación.

Guardia Nacional: 77.0% de aprobación

Un trabajo coordinado que "atiende a las causas"

La gestión municipal atribuye estos resultados a la implementación de una estrategia basada en inteligencia y coordinación con los distintos niveles de gobierno.

"Lo hacemos atendiendo las causas, fortaleciendo a nuestra policía y coordinándonos con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario Omar García Harfuch para cuidar a las familias paceñas”, expresó la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero.

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JACL/cr