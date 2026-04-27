Mexicali.— En la administración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), se realizaron diversas reformas constitucionales y penales que colocan a los animales como sujetos de especial atención jurídica.

Además, se ejecutan acciones para protegerlos del maltrato, lo que consolida a Baja California como referente nacional en materia de protección y bienestar animal, señala un comunicado.

El gobierno de Ávila Olmeda impulsa una agenda integral, progresista y sin precedentes que posiciona al estado como ejemplo en México y América Latina.

Asimismo, se menciona que desde el inicio de su administración, la mandataria bajacaliforniana ha demostrado un compromiso firme con la causa animalista.

Prueba de ello es la integración de políticas públicas estructurales que atienden tanto la protección jurídica como el bienestar integral de los animales.

Se expone que entre los avances más relevantes al inicio de su gestión destaca la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal del gobierno del estado.

Esta instancia ha permitido articular esfuerzos con los ayuntamientos, fortalecer políticas públicas locales y emitir recomendaciones en casos prioritarios, consolidando una estrategia coordinada a nivel estatal.

También se ha impulsado el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, robusteciendo la capacidad institucional para investigar, perseguir y sancionar conductas de maltrato y crueldad animal.

Uno de los proyectos más emblemáticos de esta administración es el Santuario Mily, en Mexicali, para animales víctimas de violencia, que pone a su disposición la Fiscalía General del Estado.

Se trata de un espacio con siete médicos veterinarios y una clínica equipada con quirófano, rayos X, ultrasonido, laboratorio de química sanguínea y equipo especializado, incluyendo limpieza dental.

Por lo que respecta al marco legal, la entidad, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil como Abogados Animalistas México y el Grupo de Investigación y Derecho Animal, ha impulsado reformas que la colocan a la vanguardia en protección jurídica de los animales.

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