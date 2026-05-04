El diputado Pablo Vázquez Ahued (Movimiento Ciudadano) entregó una carta a la Mesa Directiva del Senado para solicitar que se emita la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que aumenta el salario mínimo profesional para médicos, enfermeras, doctores, profesores, soldados y policías.

Dicha reforma para aumentar el salario a alrededor de tres millones de trabajadores a 17 mil pesos, aproximadamente, fue avalada por el Congreso de la Unión desde octubre de 2024, y posteriormente por 31 congreso estatales, pero no ha entrado en vigor ante la omisión del Senado.

Vázquez Ahued solicitó que dicha declaratoria se realice el próximo miércoles 6 de mayo, durante la sesión de la Comisión Permanente.

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“(La presidenta Sheinbaum) este 1 de mayo afirmó que ya será una realidad. Por eso el día de hoy acudimos al Senado de la República a entregar una nueva carta a la Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, como lo hicimos anteriormente con el senador Fernández Noroña, para que este miércoles 6 de mayo por fin emitan la declaratoria de Constitucionalidad de esta reforma que la presidenta sostiene, ya será publicada”, señaló el legislador emecista.

No obstante, el diputado de MC anunció que también tramita un amparo en caso de que no se emita la declaratoria de constitucionalidad de la reforma para aumentar el salario de los trabajadores.

“También quiero reforzar que estamos en las instancias judiciales con un amparo, en el que estamos avanzando para obligar por esa vía al Senado y a la Comisión Permanente a publicar esta reforma”, dijo.