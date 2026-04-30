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Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del 26% al ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, que pasará de 190 a 240 dólares mensuales, en medio de los reclamos de gremiales que demandaban un ajuste de sus ingresos tras los recientes acuerdos con Estados Unidos.
"El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años", indicó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin ofrecer más detalles.
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"Nuestros abuelos, nuestras abuelas, los más golpeados, van a tener una pensión equivalente a los 70 dólares. (...) No es suficiente, nos falta mucho. Pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos", señaló. Se trata del primer ajuste de su tipo desde la captura, en enero pasado, del presidente Nicolás Maduro.
El llamado "ingreso mínimo" consiste en un esquema de bonificaciones que no repercute en beneficios salariales, además del salario mínimo que equivale a unos 30 centavos de dólar.
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