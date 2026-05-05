Este martes 5 de Mayo se realizó la representación de la Batalla de Puebla, donde el general Ignacio Zaragoza y los zacapoaxtlas vencieron a las fuerzas francesas, por lo que la alcaldía Venustiano Carranza, destacó la importante de preservar esta tradición.

La demarcación, cuya titular es Evelyn Parra, recordó que se cumplieron 3 años de que dicha escenificación tiene la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México (CDMX).

Indicó que el acto protocolario se desarrolló con saldo blanco, resultado del trabajo coordinado entre los organizadores y los distintos cuerpos de seguridad de la alcaldía, donde participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, de quien depende la seguridad, así como Protección Civil y agentes de tránsito, quienes mantuvieron presencia permanente para salvaguardar la integridad de las y los asistentes y garantizar el orden.

Se cumplieron 3 años de que la escenificación tiene la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Evelyn Parra destacó que, por primera vez, y luego de varios años, los contingentes de los distintos grupos que celebran esta tradición no pasaron por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que, calificó, es un logro en beneficio de miles de automovilistas que cruzan la zona o se dirigen a dicha terminal aérea.

Lo anterior, detalló, como un acuerdo de los pobladores con Parra Álvarez quien ha comprometido su gobierno con el impulso y respaldo de la cultura que da identidad a la demarcación.

“Como reflejo de este compromiso con la preservación de las costumbres heredadas de generación en generación, los participantes dieron vida al desfile tradicional, en el que los efectos de cañones y las escenificaciones evocaron con gran realismo la época histórica, mientras que los altos mandos de México, Francia, Inglaterra y España fueron caracterizados por descendientes de quienes iniciaron esta significativa tradición comunitaria”, expuso.

"Los altos mandos de México, Francia, Inglaterra y España fueron caracterizados por descendientes de quienes iniciaron esta significativa tradición comunitaria", expuso la alcaldesa. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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En este 96º aniversario de la Representación de la Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños se reafirmó su valor como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, con respaldo oficial de la alcaldesa y un plan de seguridad que garantiza su continuidad, además de consolidar al Pueblo del Peñón de los Baños como un referente vivo de cultura, historia y orgullo comunitario en la Venustiano Carranza.

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