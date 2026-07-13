Una fiesta clandestina realizada en un salón de eventos de la colonia Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Venustiano Carranza, terminó en tragedia luego de que un grupo de personas armadas irrumpió en el lugar y abrió fuego contra los asistentes. El ataque dejó un menor de edad muerto y tres personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el inmueble, conocido como “El Pollo Mordido”, se desarrollaba una celebración donde presuntamente había menores de edad, consumo de bebidas alcohólicas y drogas. Tras las detonaciones, decenas de asistentes huyeron del lugar en medio del pánico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron en un salón de fiestas ubicado sobre Eje 3 Sur Morelos, a la altura de la calle Industria, en la colonia Magdalena Mixhuca.

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Al llegar al sitio, policías encontraron a tres hombres con lesiones por arma de fuego, quienes fueron trasladados por sus propios medios a un hospital. Además, tomaron conocimiento de otra víctima que había ingresado a un nosocomio, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las primeras investigaciones establecieron que dos hombres y dos mujeres habrían realizado las detonaciones contra las personas que se encontraban en el salón de fiestas. Tras la agresión, parte de los presuntos responsables escapó en una motocicleta, mientras otros huyeron corriendo.

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Con apoyo de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, la SSC implementó un cerco virtual que permitió ubicar a las dos mujeres sobre Eje 3 Sur y Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

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Las sospechosas, de 24 y 21 años de edad, fueron detenidas y, tras una revisión preventiva, les aseguraron 37 envoltorios con una sustancia con características de la cocaína.

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De manera simultánea, el seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia permitió localizar a dos hombres que viajaban en una motocicleta sobre Eje 2 Oriente Honorable Congreso de la Unión y la calle Sastrería, en la colonia Morelos.

Los jóvenes, de 22 y 18 años, fueron detenidos en posesión de un arma de fuego corta con un cargador abastecido, un cartucho útil y 11 dosis de una sustancia con características de la cocaína.

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Los cuatro detenidos, junto con la motocicleta, el arma y la presunta droga asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

La SSC agregó que, tras un cruce de información, se conoció que el detenido de 18 años cuenta con antecedentes por delitos contra la salud, además de presentaciones ante el Ministerio Público por tentativa de extorsión, amenazas y robo a negocio con violencia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continuará con las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque y determinar la participación de los detenidos en la agresión registrada dentro del salón de fiestas.

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dmrr