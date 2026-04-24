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Un aparatoso accidente vehicular se registró la mañana de este viernes 24 de abril sobre Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, a la altura de Boulevard Picacho-Ajusco, en la colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan, donde una camioneta particular terminó volcada sobre su toldo tras chocar contra un tráiler.
De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Volkswagen Tiguan color negro se impactó contra la pesada unidad, lo que provocó que quedara completamente volteada sobre la cinta asfáltica. Tras el choque, el tráiler perdió el control y terminó estrellándose contra un árbol ubicado a un costado de la vialidad.
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Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Protección Civil de la alcaldía, quienes brindaron atención prehospitalaria a dos hombres, de 19 y 52 años, respectivamente.
Los servicios médicos diagnosticaron a ambos como policontundidos, aunque ninguno requirió traslado hospitalario, al no presentar lesiones de gravedad.
Posteriormente, una grúa realizó las maniobras para retirar las unidades involucradas y trasladarlas ante la coordinación territorial correspondiente, mientras cuerpos de emergencia continuaban con las labores para liberar la vialidad y evitar mayores afectaciones al tránsito en la zona.
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afcl
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