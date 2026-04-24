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Naucalpan.- El pasado miércoles se abrió un nuevo tramo de , tras los trabajos de rehabilitación que se realizan en esta vialidad. Se trata del tramo de carriles laterales que va del Circuito Circunvalación Poniente al Parque Naucalli.

El tramo denominado “Viveros a Baden Powel”, dirección Ciudad de México, fue rehabilitado por el Gobierno municipal de Naucalpan con una inversión de 115 millones de pesos.

Tiene una longitud de 3.2 kilómetros; la pista de rodamiento “es concreto hidráulico RM45, de la más alta durabilidad”, informó el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.

Este tramo es el segundo con concreto hidráulico rehabilitado por el Gobierno de Naucalpan, el primero fue el de Río San Joaquín a Primero de Mayo, abierto a la circulación desde diciembre del año pasado.

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Actualmente, los trabajos de rehabilitación en Periférico Norte se llevan a cabo en los carriles laterales a la altura de las Torres de Satélite, dirección Tepotzotlán. Así como en carriles laterales de Mundo E a Viveros, dirección Ciudad de México.

Los carriles centrales, en ambos sentidos, ya fueron rehabilitados en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, por lo que no hay cortes a la circulación.

Los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de Periférico Norte concluirán el próximo 30 de abril.

Después de esa fecha, continuarán la pinta de guarniciones y cambio de luminaria, sin afectar la circulación.

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afcl

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