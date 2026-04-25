Más Información

EN VIVO: Matan a tirador en cena de corresponsales de Casa Blanca; Servicio Secreto retira a Trump, sigue el minuto a minuto

EN VIVO: Matan a tirador en cena de corresponsales de Casa Blanca; Servicio Secreto retira a Trump, sigue el minuto a minuto

“Star Trek: Strange New Worlds” revela su fecha de estreno y presenta un adelanto en la CCXP México 2026

“Star Trek: Strange New Worlds” revela su fecha de estreno y presenta un adelanto en la CCXP México 2026

VIDEO Familiares de Juan Jesús, vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, realizan marcha; denuncian fabricación de delitos

VIDEO Familiares de Juan Jesús, vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, realizan marcha; denuncian fabricación de delitos

Activan Fase I de Contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de México; estos carros no podrán circular este domingo 26 de abril

Activan Fase I de Contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de México; estos carros no podrán circular este domingo 26 de abril

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Pumas este sábado 25 de abril

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Pumas este sábado 25 de abril

Feminicidio de Carolina Flores: Esto es lo que sabemos sobre el asesinato de la exreina de belleza ocurrido en Polanco

Feminicidio de Carolina Flores: Esto es lo que sabemos sobre el asesinato de la exreina de belleza ocurrido en Polanco

Mérida, Yucatán.- Indignación ha causado la , de un año y medio de edad, debido a la con sede en Mérida.

Los hechos fueron difundidos por la usuaria de redes sociales, , quien contrató los servicios de una ubicada sobre la avenida Prolongación Paseo de Montejo, en la colonia Emiliano Zapata Norte.

Señaló que, luego de que los canes fueran atendidos, el establecimiento únicamente le devolvió a uno de ellos.

Lee también

"Se llevaron a mi perrito bulldog francés y a mi cocker para baño y corte. Cuando me los iban a devolver, solamente me regresaron al cocker y me dijeron que el bulldog había tenido un problema en el camino y que se sofocó, que se había ahogado y falleció en el camino", compartió.

Añadió que, a pesar de que el negocio ya tenía conocimiento del deceso del ejemplar, se solicitó que se transfiriera la cantidad correspondiente por el servicio (corte y baño).

la estética negó que haya existido negligencia. | Foto: Especial.
la estética negó que haya existido negligencia. | Foto: Especial.

Lee también

"No hay manera de expresar cómo me siento. Quienes me conocen saben que mis perritos son mi vida entera", indicó.

Por su parte, la estética negó que haya existido negligencia y aseguró que el animal presentó problemas de salud durante su traslado, que fueron calificados como preexistentes; sin embargo, la propietaria del can aseguró que era un animal sano.

La estética manifestó que cuando se detectó que el perro comenzó a presentar problemas, de inmediato se le trasladó a una veterinaria, sin embargo, no pudo hacer nada para salvarle la vida.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]