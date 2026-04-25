Mérida, Yucatán.- Indignación ha causado la muerte de un perro de raza bulldog, de un año y medio de edad, debido a la presunta negligencia de una estética canina con sede en Mérida.

Los hechos fueron difundidos por la usuaria de redes sociales, Teresita Chalé, quien contrató los servicios de una estética canina ubicada sobre la avenida Prolongación Paseo de Montejo, en la colonia Emiliano Zapata Norte.

Señaló que, luego de que los canes fueran atendidos, el establecimiento únicamente le devolvió a uno de ellos.

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"Se llevaron a mi perrito bulldog francés y a mi cocker para baño y corte. Cuando me los iban a devolver, solamente me regresaron al cocker y me dijeron que el bulldog había tenido un problema en el camino y que se sofocó, que se había ahogado y falleció en el camino", compartió.

Añadió que, a pesar de que el negocio ya tenía conocimiento del deceso del ejemplar, se solicitó que se transfiriera la cantidad correspondiente por el servicio (corte y baño).

la estética negó que haya existido negligencia. | Foto: Especial.

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"No hay manera de expresar cómo me siento. Quienes me conocen saben que mis perritos son mi vida entera", indicó.

Por su parte, la estética negó que haya existido negligencia y aseguró que el animal presentó problemas de salud durante su traslado, que fueron calificados como preexistentes; sin embargo, la propietaria del can aseguró que era un animal sano.

La estética manifestó que cuando se detectó que el perro comenzó a presentar problemas, de inmediato se le trasladó a una veterinaria, sin embargo, no pudo hacer nada para salvarle la vida.

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JACL/cr