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Mérida, Yucatán.- El grupo de exploración AJAU realizó impresionantes descubrimientos en una cueva con cenote en la comunidad de Mahas, ubicada en el municipio de , en el oriente de .

En la expedición, que se llevó a cabo por petición de la Secretaría de Fomento Turístico () y participaron los espeleólogos, Carlos Evia, Addy Loria y Lily Cárdenas, quienes ingresaron al sitio a través de una cavidad de aproximadamente ocho metros de profundidad.

Hallan vestigios arqueológicos en cueva de Tixcacalcupul, Yucatán; localizan petrograbados y fragmentos de cerámica. Foto: Especial.
Hallan vestigios arqueológicos en cueva de Tixcacalcupul, Yucatán; localizan petrograbados y fragmentos de cerámica. Foto: Especial.

Durante el recorrido, identificaron una cueva de forma ovoide con dos niveles, donde se localizaron elementos como un brocal rectangular, un cuerpo de agua, petrograbados y fragmentos de cerámica, lo que apunta a la posible presencia de .

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Asimismo, reportaron la existencia de fauna diversa y abundante vegetación al interior, en una bóveda semiabierta que permite ventilación natural.

Hallan vestigios arqueológicos en cueva de Tixcacalcupul, Yucatán; localizan petrograbados y fragmentos de cerámica. Foto: Especial.
Hallan vestigios arqueológicos en cueva de Tixcacalcupul, Yucatán; localizan petrograbados y fragmentos de cerámica. Foto: Especial.

Los exploradores también documentaron un montículo y una sascabera, material que habría sido utilizado por antiguas poblaciones para la construcción de viviendas y estructuras de carácter religioso.

Los hallazgos serán analizados para determinar su valor histórico y la viabilidad de su protección, debido a su relevancia patrimonial en la región.

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El grupo de exploración AJAU está conformado por integrantes de diferentes especialidades, dedicado a la investigación y difusión del conocimiento espeleológico, así como a la conservación de las cavidades subterráneas.

Hallan vestigios arqueológicos en cueva de Tixcacalcupul, Yucatán; localizan petrograbados y fragmentos de cerámica. Foto: Especial.
Hallan vestigios arqueológicos en cueva de Tixcacalcupul, Yucatán; localizan petrograbados y fragmentos de cerámica. Foto: Especial.

Ese conjunto fue fundado en 1997 por , profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); actualmente apoya diversos proyectos para universidades, asociaciones y comunidades con el asesoramiento, investigación y capacitación en ecoturismo, arqueología, exploración y otras áreas de la espeleología.

La asociación está afiliada a la Unión Mexicana de Asociaciones Espeleológicas (UMAE), organización que agrupa a la mayor parte de la comunidad espeleológica en el país.

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dmrr/cr

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