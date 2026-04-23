Mérida, Yucatán.- El grupo de exploración AJAU realizó impresionantes descubrimientos en una cueva con cenote en la comunidad de Mahas, ubicada en el municipio de Tixcacalcupul, en el oriente de Yucatán.

En la expedición, que se llevó a cabo por petición de la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR) y participaron los espeleólogos, Carlos Evia, Addy Loria y Lily Cárdenas, quienes ingresaron al sitio a través de una cavidad de aproximadamente ocho metros de profundidad.

Hallan vestigios arqueológicos en cueva de Tixcacalcupul, Yucatán; localizan petrograbados y fragmentos de cerámica. Foto: Especial.

Durante el recorrido, identificaron una cueva de forma ovoide con dos niveles, donde se localizaron elementos como un brocal rectangular, un cuerpo de agua, petrograbados y fragmentos de cerámica, lo que apunta a la posible presencia de vestigios arqueológicos.

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Asimismo, reportaron la existencia de fauna diversa y abundante vegetación al interior, en una bóveda semiabierta que permite ventilación natural.

Hallan vestigios arqueológicos en cueva de Tixcacalcupul, Yucatán; localizan petrograbados y fragmentos de cerámica. Foto: Especial.

Los exploradores también documentaron un montículo y una sascabera, material que habría sido utilizado por antiguas poblaciones para la construcción de viviendas y estructuras de carácter religioso.

Los hallazgos serán analizados para determinar su valor histórico y la viabilidad de su protección, debido a su relevancia patrimonial en la región.

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El grupo de exploración AJAU está conformado por integrantes de diferentes especialidades, dedicado a la investigación y difusión del conocimiento espeleológico, así como a la conservación de las cavidades subterráneas.

Hallan vestigios arqueológicos en cueva de Tixcacalcupul, Yucatán; localizan petrograbados y fragmentos de cerámica. Foto: Especial.

Ese conjunto fue fundado en 1997 por Carlos Evia Cervantes, profesor de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); actualmente apoya diversos proyectos para universidades, asociaciones y comunidades con el asesoramiento, investigación y capacitación en ecoturismo, arqueología, exploración y otras áreas de la espeleología.

La asociación está afiliada a la Unión Mexicana de Asociaciones Espeleológicas (UMAE), organización que agrupa a la mayor parte de la comunidad espeleológica en el país.

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