Más Información

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

La Lagunilla revela vestigios de su pasado tlatelolca

La Lagunilla revela vestigios de su pasado tlatelolca

Mucha lluvia y pocos libros en la caótica entrega de colección de  Taibo II

Mucha lluvia y pocos libros en la caótica entrega de colección de  Taibo II

El gobierno de Finlandia enfrenta una fuerte presión y acusaciones de racismo por parte de varios países asiáticos después de que su representante para el certamen de Miss Universo 2025 fuera vista tirando de las comisuras de sus ojos en una foto, y algunos políticos finlandeses publicaron sus propias fotos repitiendo el gesto.

Sarah Dzafce perdió su corona de Miss Finlandia la semana pasada después de que una foto de ella tirando de la piel en las comisuras de sus ojos, publicada en las redes sociales, se volviera viral a finales del mes pasado.

La foto, y su pie de foto que decía "comiendo con un chino", fue condenada por gobiernos y comentaristas en toda Finlandia y Asia como una discriminación contra los asiáticos.

La foto de Sarah Dzafce, Miss Finlandia, que se hizo viral.
La foto de Sarah Dzafce, Miss Finlandia, que se hizo viral.

Dzafce, quien ganó Miss Finlandia en septiembre, ha dicho a los medios finlandeses que estaba tratando de aliviar un dolor de cabeza. El Helsinki Times informó que ella dijo que un amigo había compartido la imagen privada y escribió el pie de foto sin su participación. Dzafce no respondió a la solicitud de comentarios de The Associated Press el jueves.

Dzafce publicó una disculpa en las redes sociales el 8 de diciembre y dijo que nunca fue su intención herir a nadie.

"El título de Miss Finlandia no es solo una corona para mí, sino también una responsabilidad. Una responsabilidad sobre cómo hablo, cómo actúo y cómo mis acciones pueden afectar a las personas", escribió en finlandés.

Lee también:

Añadió: "Asumo la responsabilidad de mis acciones y aprenderé de esto".

Días después, la Organización de Miss Finlandia revocó su estatus como Miss Finlandia 2025, conocida como Miss Suomi en finlandés.

"Los eventos de los últimos días han causado un profundo dolor, decepción y preocupación tanto en Finlandia como internacionalmente, de manera completamente comprensible", escribió la organización en redes sociales. "Lamentamos profundamente el daño que estos eventos han causado. Especialmente a la comunidad asiática, pero también a todos los afectados. El racismo nunca es aceptable en ninguna forma".

La controversia se intensificó cuando varios políticos finlandeses de extrema derecha se unieron en apoyo a Dzafce después de que perdió su corona. Miembros del parlamento que forman parte de la coalición gobernante publicaron sus propias fotos tirando de la piel alrededor de sus ojos.

El furor se ha extendido por toda Asia, lo que llevó al primer ministro finlandés Petteri Orpo a emitir una disculpa a varios países, incluidos Japón y Corea del Sur, a través de declaraciones en sus idiomas publicadas en las cuentas de redes sociales de las embajadas finlandesas.

Lee también:

"Estas publicaciones no reflejan los valores de igualdad e inclusión de Finlandia", decía la declaración de Orpo. "El racismo y la discriminación no tienen lugar en la sociedad finlandesa. Nuestro mensaje en Finlandia y a todos nuestros amigos en el extranjero es que el Gobierno toma el racismo en serio y está comprometido a combatir el problema. Finlandia siempre aspira a hacerlo mejor. Los políticos tienen la responsabilidad de servir como ejemplos en este sentido".

El gobierno de Japón se ha comunicado con la embajada finlandesa en Tokio expresando sus preocupaciones.

El Secretario Jefe del Gabinete, Minoru Kihara, el principal portavoz del gobierno, dijo que Japón espera mantener una comunicación cercana con Helsinki.

"Entiendo que el primer ministro finlandés emitió una declaración expresando su más profunda disculpa por las recientes publicaciones insultantes hechas en las redes sociales por algunos parlamentarios", dijo Kihara. "Como gobierno japonés, hemos transmitido a través de la embajada local nuestra preocupación por el caso y nuestras expectativas de una respuesta adecuada".

Lee también:

Finlandia es un importante destino turístico para visitantes de Asia, y algunos usuarios en la plataforma social X han llamado a boicotear los viajes a Finlandia y a Finnair, la aerolínea más grande del país.

Päivyt Tallqvist, vicepresidente senior de comunicaciones de la aerolínea, dijo a la emisora finlandesa Yle que el escándalo ha perjudicado las operaciones internacionales de la compañía sin proporcionar detalles.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Así reaccionaron Nodal y Ángela Aguilar tras el escándalo del supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / EFE

Así reaccionaron Nodal y Ángela Aguilar tras el escándalo del supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho

Así luce hoy Dorismar tras una cirugía estética que salió mal: “estoy en rehabilitación”. Foto: Tomada de Instagram @dorismartv

Así luce hoy Dorismar tras una cirugía estética que salió mal: “estoy en rehabilitación”

Romance con Justin Trudeau “salvó” a Katy Perry tras rompimiento con Orlando Bloom: “Es su rayo de sol”. Foto: Instagram

Romance con Justin Trudeau “salvó” a Katy Perry tras rompimiento con Orlando Bloom: “Es su rayo de sol”

Kylie Jenner/ AFP

Kylie Jenner impacta con ajustado vestido rojo de látex, casi imposible de llevar

¿Indirecta para Ángela Aguilar Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Indirecta para Ángela Aguilar? Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica

[Publicidad]