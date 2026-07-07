El legado musical de Alberto Aguilera Valadez (conocido artísticamente como Juan Gabriel) demuestra una vigencia absoluta dentro de la cultura popular. La cadena de exhibición cinematográfica Cinemex confirma la proyección especial en salas de cine del emblemático concierto "Mi Primer Bellas Artes".

Este anuncio ocurre a casi una década del fallecimiento del compositor michoacano y en medio de un fenómeno masivo en plataformas digitales, donde su interpretación de la pieza "Hasta que te conocí" se consolida de manera espontánea como el himno oficial de los aficionados mexicanos durante el desarrollo de la Copa Mundial 2026.

La recepción del público ante la figura del artista mantiene un récord constante de asistencia en los espacios públicos del país. De acuerdo con los registros informativos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la obra del cantautor posee un arraigo histórico incalculable; como antecedente inmediato, la proyección del mismo concierto realizada en la Cineteca Nacional reunió a cientos de personas en sus áreas abiertas, un suceso que se replicó posteriormente en el Zócalo de la Ciudad de México, donde miles de seguidores se congregaron para corear sus éxitos de forma masiva.

Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL

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Un concierto que rompió los paradigmas culturales de la época

La presentación original, efectuada entre el 9 y el 12 de mayo de 1990, representa un punto de inflexión para las bellas artes en el país. En aquella ocasión, el llamado "Divo de Juárez" asume el reto de ser el primer cantautor de música popular en actuar en el escenario del Palacio de Bellas Artes, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

Este acontecimiento genera una amplia controversia en su momento. Según consta en las memorias institucionales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el acceso de expresiones populares a un recinto reservado tradicionalmente para la ópera y la música clásica divide las opiniones de los críticos de arte de la época; sin embargo, el espectáculo rompe barreras sociales y establece un precedente en la política cultural del Estado mexicano al democratizar el uso del máximo foro artístico de la nación.

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Fechas, costos estimados y disponibilidad de accesos en taquilla

Las funciones de este reestreno quedan programadas para distribuirse durante agosto de 2026 de manera exclusiva en los complejos de la empresa Cinemex.

Los detalles técnicos y comerciales para los asistentes se sintetizan en los siguientes rubros:

Fecha de preventa de boletos: Los usuarios pueden adquirir sus localidades a partir del martes 28 de julio de 2026 a través de los canales digitales y taquillas físicas.

Los usuarios pueden adquirir sus localidades a partir del martes 28 de julio de 2026 a través de los canales digitales y taquillas físicas. Costo estimado de las entradas: Proyecciones y análisis de eventos especiales previos sugieren un precio estimado que oscila entre los 150 y los 180 pesos por persona (sujeto a cambios de la distribuidora).

Dinámica de proyección: El formato permite revivir la producción de 1990 con mejoras en el sistema de audio de las salas, enfocado en capturar la experiencia sonora de la Orquesta Sinfónica Nacional.

No importa el marcador. Hay algo que siempre nos une: cantar juntos. Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes.



28 de agosto. Solo en Cinemex. ❤️🎤🎬

Preventa: 28 de julio pic.twitter.com/dlJDl7KjiV — Juan Gabriel (@soyjuangabriel) July 6, 2026

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