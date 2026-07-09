Culiacán, Sin. - En sesión ordinaria virtual, el Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa, aprobó la redistribución del financiamiento público para otorgar a los nuevos partidos nacionales, denominados Partido Paz y Somos México, la cantidad de un millón 821 mil 253 pesos a cada uno de ellos para sus actividades de este año.

Se mencionó que esta distribución de los recursos públicos contemplados a ejercer este año, por los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y específicas, no implica una ampliación al presupuesto aprobado para este 2026.

En la sesión virtud, se hizo notar que, para dichas actividades de los institutos políticos, se contempla que para el semestre julio-diciembre de este año, se dispone de 91 millones 62 mil 652 pesos, con 97 centavos, de dicha cantidad, se asignara a los nuevos partidos nacionales el equivalente al dos por ciento.

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Sobre el monto restante a distribuir entre los siete institutos políticos que ya cuenta con derecho al financiamiento con la aplicación de la formula constitucional, consistente en el 30 por ciento de asignación de manera igualitaria y el 70 por ciento, se entregará en proporción a la votación obtenida en la elección inmediata anterior a diputados locales

En relación a las actividades específicas de los partidos políticos, corresponde la distribución de dos millones 731 mil 897 pesos con 77 centavos, a distribuir un 30 por ciento en forma igualitaria, entre los nueve partidos con derecho a recibir recursos, en los que se incluye los de reciente registro.

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Sobre el 70 por ciento de los recursos restantes de este renglón, se asignarán proporcionalmente a la votación obtenida por los partidos con participación en la elección inmediata anterior, conforme a la legislación aplicable.

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