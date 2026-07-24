El aroma del agave cocido tiene una memoria profunda: evoca la tierra roja de Jalisco, el trabajo de los jimadores y el susurro de la historia mexicana.

Desde que la UNESCO reconoció al Paisaje Agavero como Patrimonio Cultural de la Humanidad un 24 de julio, el Día Internacional del Tequila nos recuerda que este destilado es mucho más que un caballito con sal y limón en la fiesta.

Es el alma de nuestra cultura y, hoy más que nunca, el ingrediente estrella que está revolucionando la alta cocina.

De la mano del fuego y la creatividad, el tequila ha dejado de ser sólo un trago para convertirse en un ingrediente capaz de transformar un sencillo aguachile en una fiesta organoléptica o elevar un corte de carne a niveles memorables.

¿Cómo user la potencia alcohólica del tequila en casa sin que opaque el sazón ni provoque un accidente en la estufa? Para desentrañar los secretos de esta joya líquida y evitar los errores más comunes al cocinar, conversamos con el chef Marcos Pérez, docente en ASPIC Instituto Gastronómico y apasionado de la cocina de fusión y las técnicas moleculares.

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¿Qué le aporta el tequila a tus recetas? La magia de la cocción

A diferencia de la tradición europea de bañar los guisados con vino, el tequila aporta un perfil organoléptico único marcado por el dulzor y el ahumado de las piñas de agave horneadas.

En marinados, cocciones al vacío, o salsas reducidas, este destilado aporta profundidad, equilibrio y nuevas dimensiones de sabor sin opacar a los ingredientes principales.

“El distintivo del tequila es que llega a soltar notas amaderadas y ahumadas muy particulares. Ese matiz le da una riqueza enorme a la comida y logra un contraste perfecto con la acidez y el picor de la cocina mexicana”, nos comparte el chef Pérez.

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Elegir entre un tequila blanco, reposado o añejo depende de la estructura de la proteína que vas a cocinar. Foto: Larousse Cocina.

¿Blanco, reposado o añejo? Qué tequila elegir según el ingrediente

Para no saturar el paladar ni arruinar una buena proteína, la regla básica es respetar la maduración de la botella. Aquí tienes la guía del especialista para no equivocarte en la cocina:

Tipo de tequila Maridaje e ingredientes ideales Por qué funciona en cocina Blanco Ceviches, aguachiles y mariscos frescos. Su perfil limpio y herbal respeta el olor y la frescura delicada del marsico. Reposado Aves (pollo), mariscos rostizados, flameados y postres. Aporta el equilibrio justo para iniciar en el flameado y funciona excelente en repostería. Añejo Carnes rojas, cortes intensos y aves de caza. Sus notas amaderadas realzan proteínas estructuradas (Evítalo en mariscos para no alterar su color). Cristalino Maridajes directos y postres tradicionales. Posee notas alcohólicas más elevadas; armoniza muy bien en catas con ates de membrillo o guayaba.

¿Cómo hacer flameado perfecto sin riesgos en la estufa?

El mayor temor al cocinar con destilados de alto porcentaje alcohólico es el fuego. Sin embargo, evaporar el alcohol es el paso mágico donde la agresividad desaparece y solo queda la esencia aromática.

“Al flambear o evaporar el alcohol, logramos que el sabor fuerte se retire pero dejamos la esencia típica del tequila. Lo mismo ocurre al hacer una reducción: el calor elimina el golpe alcohólico y conserva tonos ligeros que complementan la proteína sin opacarla”, explica el especialista de ASPIC Instituto Gastronómico.

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Para realizar un flameado seguro en tu cocina, el especialista sugiere memorizar estas tres medidas de seguridad:

Guardar tu distancia: mantén el torso apartado de la estufa al iniciar la combustión, ya que la flama del tequila suele elevarse con fuerza. Inclina el sartén hacia el frente: hazlo levemente hacia el lado opuesto a tu cuerpo para evitar que los vapores o el aceite brinquen a tu rostro. Cocina en las hornillas traseras: utiliza los quemadores posteriores de la estufa te da mayor control del espacio y evita tropiezos con los mangos de los sartenes.

El flameado con tequila genera una combustión controlada que elimina el exceso de alcohol y concentra los azúcares y el sabor ahumado del agave en la carne. / Foto: Canva.

¿Vale la pena usar un tequila caro para cocinar?

“Hay que saber diferenciar entre el producto de cocción y el de maridaje. Al calentar el tequila, el alcohol se evapora y se pierden los matices finos. Si usas un tequila ultra premium de miles de pesos, el resultado térmico en el sartén será exactamente el mismo que si utilizas una etiqueta económica.

“Lo ideal es usar un tequila accesible pero de buena calidad (100% agave) para cocinar y guardar tu mejor botella para disfrutarla en copa durante la comida”, enfatiza el chef.

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Tequila en postres y salsas

En el terreno de la repostería, el frío es el enemigo del destilado, ya que altera la textura y los puntos de congelación (como en las nieves artesanales). Por ello, en el terreno dulce, el tequila brilla más cuando se expone a temperaturas altas.

El chef sugiere incorporar un toque de reposado en rellenos de tartas horneadas (como una tarta de piña al tequila) o en reducciones para strudels, donde el calor potencializa los azúcares naturales del agave y envuelve la masa en una atmósfera dorada e inolvidable.

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