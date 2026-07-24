Los Diablos Rojos del México y Disney unieron fuerzas para llevar el universo de Spider-Man al beisbol mexicano, a través de una colaboración que incluye un jersey de edición especial, una colección de ropa y distintas activaciones para los aficionados durante la serie que el equipo disputará del 24 al 26 de julio.

La alianza busca combinar dos mundos que tienen una gran conexión con el público mexicano: el deporte y el entretenimiento. Para Alfonso Cortina, Director, Country Leader & Retail, DCP, TWDC México, está colaboración representa una forma distinta de acercarse a los aficionados: “Juntar la cultura del cine con la cultura del deporte es una forma especial de llegar a los aficionados y darles también un momento especial en esta serie”.

La elección de los Diablos Rojos no fue casualidad. Cortina destacó para El Universal Deportes que la tradición del equipo, su presencia en la Ciudad de México y la fidelidad de su afición como algunos de los factores que hicieron posible esta colaboración.

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“Diablos es de las aficiones más fieles de México y sabemos que es de los equipos más ganadores, más triunfadores. Son bicampeones actualmente y tienen toda la infraestructura para hacer una gran alianza con ellos”.

Por su parte, Jorge del Valle, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del México, señaló que trabajar junto a una marca global como Disney forma parte de la estrategia de la organización para internacionalizar su imagen y crecer más allá del terreno de juego.

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“Estar vinculado a la marca más importante en cuanto a entretenimiento en el mundo te sube el nivel. Para Diablos Rojos del México, hoy la internacionalización de la marca y el crecimiento del producto, no nada más dentro del estadio sino también fuera de él, es una prioridad”, contó.

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“Lo que buscamos no nada más es un impacto como tal de la marca, sino también que el aficionado venga y viva una experiencia en un venue, como si estuviera prácticamente viviendo la película o parte de lo que es el personaje”, dijo en relación a la experiencia que intentan brindar en el estadio Alfredo Harp Helú.

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“Cada vez que venga nuestro aficionado va a intentar o va a esperar algo nuevo. Entonces, intentamos ofrecerles eso con marcas plus, con marcas premium”, finalizó.

Así es como Spider-Man se unirá a la novena de los Diablos Rojos para la serie de este fin de semana ante el Águila de Veracruz.