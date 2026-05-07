El actor Mark Hamill, que dio vida al emblemático personaje de Luke Skywalker en la saga ‘Star Wars’, quedó en las últimas horas en el centro de la polémica después de haber compartido en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a su propia tumba.

La publicación, acompañada de un duro descargo contra el mandatario, provocó una reacción inmediata de la Casa Blanca, que lo tildó de “enfermo”.

El hecho tuvo lugar pocos días después del intento de asesinato del presidente norteamericano durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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Hamill compartió en su cuenta de Bluesky una imagen generada con Inteligencia Artificial en la que Trump yacía frente a una lápida con las fechas “1946-2026” y las palabras “Ojalá”.

“Ojalá viviera lo suficiente para presenciar su inevitable y devastadora derrota en las elecciones de mitad de mandato, rendir cuentas por su corrupción sin precedentes, ser destituido, condenado y humillado por sus innumerables crímenes. Lo suficiente para darse cuenta de que quedará deshonrado para siempre en los libros de historia", escribió, a modo de cierre del comentario irónico.

En cuestión de horas el posteo fue detectado por los equipos de comunicación de la Casa Blanca, que prepararon una respuesta en X, la red rival de Blue Sky, a la que miles de usuarios migraron luego de que Elon Musk adquiriera Twitter.

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A través de la cuenta oficial de “Rapid response”, una suerte de Oficina de Respuesta Oficial norteamericana, el gobierno republicano calificó a Hamill como un “individuo enfermo” y acusó a la “izquierda radical” de alimentar una retórica peligrosa que, según denunció, habría inspirado los recientes intentos de magnicidio contra el presidente.

“Hamill es un individuo enfermo. Estos lunáticos de la izquierda radical no pueden evitarlo. Este tipo de retórica es precisamente lo que ha inspirado tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro Presidente”.

Tras la fuerte polémica en redes sociales, el actor de Star Wars eliminó el posteo de la controversia y pidió disculpas.

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“Edición precisa para mayor claridad: ‘Debería vivir lo suficiente para... rendir cuentas por sus... crímenes’. En realidad, le deseaba lo contrario a la muerte, pero pido disculpas si la imagen te pareció inapropiada”, expresó Hamill en una nueva publicación acompañada de una foto de Trump con pelo despeinado.

Una historia de oposición

Hamill es un abierto crítico de la gestión republicana. En una entrevista el año pasado a The Times of London, el actor reveló que después de la reelección de Trump en 2024 le pidió a su esposa que eligiera entre mudarse a Londres o a Irlanda. Sin embargo, aclaró que por ahora se queda en Estados Unidos.

Intento de asesinato en la Casa Blanca

En tanto, el atacante que interrumpió el 26 de abril en una cena de gala a la que asistía Trump compareció un día después ante la Justicia para responder por el tiroteo, el episodio más reciente de violencia política en un Estados Unidos.

El sospechoso Cole Tomas Allen fue acusado de tres cargos durante su primera comparecencia ante el tribunal en Washington: intento de asesinato del presidente, transporte de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave y disparo de un arma de fuego durante un delito violento.

.@MarkHamill is one sick individual.



These Radical Left lunatics just can’t help themselves.



This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

Funcionarios del gobierno habían dicho que el sospechoso aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios de su gobierno en el evento con la prensa en un hotel de Washington, en lo que habría sido el tercer intento de acabar con la vida del mandatario norteamericano en dos años.

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Según consignó CNN, Allen trabajaba como profesor a tiempo parcial en C2 Education. La compañía lo había distinguido meses atrás como “profesor del mes”, de acuerdo con publicaciones de la empresa en redes sociales. También se presentaba como desarrollador de videojuegos.

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