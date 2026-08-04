La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reintegró a su hábitat natural 18 ejemplares de vida silvestre en el municipio de Amozoc, Puebla, luego de que especialistas confirmaron que se encontraban en condiciones físicas y de salud adecuadas para sobrevivir en libertad.

Los animales permanecieron previamente bajo resguardo en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde recibieron atención y fueron sometidos a una evaluación para determinar si era viable su retorno al medio natural.

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¿Qué ejemplares liberaron?

Los ejemplares liberados fueron:

Cinco zorros grises (Urocyon cinereoargenteus): cuatro crías y un adulto.

(Urocyon cinereoargenteus): cuatro crías y un adulto. Doce tortugas casquito (Kinosternon sp.).

(Kinosternon sp.). Un gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), especie catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como sujeta a Protección Especial.

En un comunicado, la autoridad ambiental informó que los zorros grises fueron rescatados de un inmueble localizado en el fraccionamiento Haras del Bosque, mientras que las tortugas y el ave rapaz fueron entregados de manera voluntaria a la dependencia para su atención.

La Profepa señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer las poblaciones silvestres mediante la liberación de ejemplares que cumplen con los criterios establecidos en los protocolos de manejo de fauna y en la Ley General de Vida Silvestre.

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