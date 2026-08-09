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Washington. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) interceptó este domingo dos aeronaves comerciales que violaron el espacio aéreo restringido sobre Bedminster (Nueva Jersey), donde se encuentra el club de golf en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, pasó el fin de semana.
El Norad informó en un comunicado de que ambas aeronaves fueron escoltadas de forma segura fuera del área restringida por aviones de combate F-16.
Cuando un avión es interceptado por el Norad, su piloto debe dar la vuelta y cambiar de rumbo hasta recibir instrucciones adicionales.
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La operación estuvo a cargo de la Región Continental de Estados Unidos del Norad, con sede en la base de la Fuerza Aérea de Tyndall, en Florida.
El Norad recordó que todos los pilotos de aeronaves comerciales deben consultar los Avisos a los Aviadores (NOTAM, por sus siglas en inglés), tal y como exige la Administración Federal de Aviación (FAA), antes de cada vuelo.
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El Trump National Golf Club Bedminster es un club privado de golf situado a unos 64 kilómetros al oeste de Nueva York, donde el presidente suele pasar los fines de semana durante el verano.
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Las autoridades describieron las aeronaves interceptadas como aviones de aviación general civil. Por el momento, se desconoce por qué las aeronaves civiles infringieron las restricciones del espacio aéreo.
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Más tarde, Trump abordó el Air Force One para regresar a Washington, DC.
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