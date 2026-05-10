La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, presentará en la Ciudad de México un informe sobre desapariciones este lunes 11 de mayo.

En el evento, estarán presentes autoridades mexicanas, sociedad civil y representantes diplomáticos.

"En congruencia con la política de apertura del Gobierno mexicano con los organismos internacionales de derechos humanos, en la presentación participarán el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa", informó en un comunicado el Gobierno de México.

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Comunicaron que durante la presentación se darán a conocer los hallazgos, objetivos, metodología y recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH, además de fortalecer la cooperación entre el Estado mexicano y el organismo interamericano para atender el fenómeno de las desapariciones en el país.

Al evento asistirán representantes gubernamentales, integrantes del cuerpo diplomático en México, agencias de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

El gobierno reiteró su disposición al diálogo y a la cooperación con organismos internacionales en materia de desapariciones, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

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