Un juez dictó sentencia de cuatro años tres meses de prisión, multa, destitución del cargo, inhabilitación por cinco años a dos Policías Federales Ministeriales, identificado como Mauricio Gutiérrez Sánchez y Edwin Jair Tapia Rivera por el delito de extorsión agravada en el municipio de Santa María Totoltepec, Estado de México, en el mercado “El Piojo”.

En tanto, otro elemento, Gonzalo Alemán Peña, se le dictó una sentencia de cuatro años y dos meses de prisión, suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo delito.

Los uniformados estaban adscritos a las Fiscalías Federales en este caso de la delegación regional de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de México.

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Tras la investigación realizada, el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), aportó las pruebas y el juzgador dictó la sentencia.

En tanto la FGR señaló que no tolera conductas al margen de la Ley en las que incurran servidores públicos de la institución.

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