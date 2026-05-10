Más Información

Hallan seis cuerpos dentro de tren en Texas; autoridades investigan causas de la muerte

Hallan seis cuerpos dentro de tren en Texas; autoridades investigan causas de la muerte

Pachuca bajó al Bicampeón Toluca del Turco Mohamed para avanzar a Semis; habrá nuevo monarca de la Liga MX

Pachuca bajó al Bicampeón Toluca del Turco Mohamed para avanzar a Semis; habrá nuevo monarca de la Liga MX

Pumas vs América: EN VIVO – Vuelta – Cuartos de Final – Clausura 2026 – Liga MX

Pumas vs América: EN VIVO – Vuelta – Cuartos de Final – Clausura 2026 – Liga MX

Balacera en festejo familiar en Iztapalapa; tres muertos y nueve heridos en convivencia

Balacera en festejo familiar en Iztapalapa; tres muertos y nueve heridos en convivencia

Asesinan a madre e hija buscadoras en Salamanca; colectivo exige justicia en marcha del 10 de mayo

Asesinan a madre e hija buscadoras en Salamanca; colectivo exige justicia en marcha del 10 de mayo

Vandalizan casa del senador de Morena, Javier Corral en Ciudad Juárez; dejan mensajes y arreglo funerario afuera del inmueble

Vandalizan casa del senador de Morena, Javier Corral en Ciudad Juárez; dejan mensajes y arreglo funerario afuera del inmueble

Un juez dictó sentencia de cuatro años tres meses de prisión, multa, destitución del cargo, inhabilitación por cinco años a dos , identificado como Mauricio Gutiérrez Sánchez y Edwin Jair Tapia Rivera por el delito de extorsión agravada en el municipio de Santa María Totoltepec, Estado de México, en el mercado “El Piojo”.

En tanto, otro elemento, Gonzalo Alemán Peña, se le dictó una sentencia de cuatro años y dos meses de prisión, suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo delito.

Los uniformados estaban adscritos a las Fiscalías Federales en este caso de la delegación regional de la Fiscalía General de la República () en el Estado de México.

Lee también

Tras la investigación realizada, el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), aportó las pruebas y el juzgador dictó la sentencia.

En tanto la FGR señaló que no tolera conductas al margen de la Ley en las que incurran servidores públicos de la institución.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]