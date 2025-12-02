El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos declarar 2026 como el año de Margarita Maza Parada.

El dictamen, avalado por 433 votos a favor y 2 en contra, busca de reivindicar la memoria histórica de Maza Parada, así como continuar su legado e impulsar investigación con perspectiva de género: “Además de honrar a las mujeres que han construido la nación”.

El documento resalta que la participación política de Margarita Maza fue determinante, y que en sus cartas a Benito Juárez manifestó críticas firmes a quienes subordinaban la lucha nacional a intereses extranjeros, dejando claro que la defensa de la soberanía no es negociable y que los asuntos de México se resuelven en México.

En la misma sesión, se aprobó acuñar una Moneda conmemorativa alusiva al 200 Aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar.

Establece que lo anterior, busca conmemorar la gesta de Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, cuyo mando permitió la retirada definitiva de las fuerzas españolas en 1825, hecho que marcó el nacimiento de la Armada de México.

em