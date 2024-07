Al manifestar que “ayuda mucho”, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a seguir con el proceso de descentralización de las secretarías del gobierno federal.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal también recomendó a la próxima administración que los servidores públicos deben de estar más cerca de la gente y recoger sus sentimientos y que no haya “divorcio entre pueblo y gobierno".

“Yo creo que hay que seguir insistiendo en la descentralización porque ayuda mucho, sobre todo, para que los servidores públicos estén más cerca de la gente, que recojan los sentimientos del pueblo, que no haya divorcio entre pueblo y gobierno, que sea uno mismo el pueblo y el gobierno para que sea una autentica democracia y la frase de `territorio no escritorio´ hay que llevar a la práctica”, dijo.

En septiembre pasado, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno del presidente López Obrador quien se había comprometido a cumplir con la descentralización del gobierno federal, sólo había logrado la reubicación total de ocho dependencias, el equivalente a 25% de la meta.

Las instancias que confirmaron a El Gran Diario de México su traslado, vía solicitud de transparencia, son las secretarías de Medio Ambiente, Bien-estar, Cultura, del Trabajo, Energía, y Salud, así como Pemex y Conagua, las cuales se trasladaron a Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Campeche y Veracruz, respectivamente.

Otras 19 confirmaron que no están en proceso de descentralización y que además no tienen recursos para ello, mientras que cinco más evitaron transparentar el estatus de su descentralización, por lo que pidieron prórrogas y no se logró confirmar su mudanza.

