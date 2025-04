"Ya no me tendré que parar a las 3 de la mañana"; usuarios se muestran satisfechos con apertura de estaciones de L1 del Metro

“Venía en el metro y pensé que me iba a bajar en Balderas, pero me encontré con la sorpresa de que ya a partir de hoy, va a funcionar hasta Chapultepec y me quedó perfecto porque aquí trabaja mi familia”, comentó Alan, usuario de la Línea 1 quien fue sorprendido por la reapertura del tramo Chapultepec-Cuauhtémoc.

Así como Alan, muchos usuarios del metro, llegaron a los torniquetes de la estación Chapultepec para abordar las unidades luego de casi año y medio sin servicio en este tramo.

“Yo vivo en el poniente de la Ciudad de México y venir al centro diario era un viacrucis, de menos dos horas me hacía diario entre transbordos y los tiempos de espera de los camiones (...) yo creo que con esto, me voy a estar ahorrando unos 45 minutos diarios en mis recorridos”, dijo.

A partir de las 16:30 horas, las estaciones Cuauhtémoc, Insurgentes y Sevilla, lucían prácticamente vacías, con apenas algunos usuarios esperando los trenes en los andenes.

“Creo que muchos, como yo, no sabíamos que hoy iban a abrir este tramo, seguro por eso es que hay mucha menos gente (...) Yo he usado esta línea por años y para ser martes a las 6 y media, esto debería estar lleno”, comentó Miguel Sánchez, otro usuario.

“Habrá que ver si esto aguanta a la próxima semana, que regresen los niños a clases y también siento aguanta los tiempos de lluvia”, opinó.

Usuarios entran a las nuevas estaciones de L1 del Metro (23/04/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

A partir de las 7 de la tarde en la estación Chapultepec, la afluencia comenzó a ser mayor, llenando el andén en dirección Pantitlán a los pocos minutos.

Luis Antonio Torres, estudiante de pedagogía de la FES Acatlán y persona con debilidad visual, afirmó que con esta reapertura reduciría sus tiempos de traslado.

"No solamente yo como persona con discapacidad, yo creo que nos va a ayudar a todos porque reducimos tiempos. Ya no me tendré que parar a las 3 de la mañana, ahora me podré parar a las 5 como es mi rutina", comentó.

Usuarios entran a la nueva L1 del Metro (23/04/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

